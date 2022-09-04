Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"Капитан Иван Брылин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 49,5 тыс. оккупантов.

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