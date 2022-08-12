"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского капитана
На войне РФ против Украины ликвидировали российского капитана Алексея Гребенщикова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"Капитан Алексей Гребенщиков сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – отметил военный.
- 12 августа Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали майора спецназа ГРУ РФ Павла Штепу.
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