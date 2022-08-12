Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы

В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"

В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко