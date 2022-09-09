Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Командир десантно-штурмового взвода 83-й ОДШБр старший лейтенант Дмитрий Лагуткин совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил он.

9 сентября военный сообщил, что в Украине ликвидирован российский командир 1-го армейского корпуса РФ "старший лейтенант" Николай Дембович (Титан).

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