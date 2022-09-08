Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Командир мотострелкой роты капитан Григорий Николаев "Якудза" совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

7 сентября военный рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали майора Чермена Багаева и заместителя начальника штаба связи – начальника связи майора Игоря Каипова.

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