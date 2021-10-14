День защитников: Зеленский поручил выплатить денежное обеспечение военным ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Своим указом Зеленский поставил задачу Кабинета министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Также правительство должно внести до 31 декабря на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих. Кабмин ежеквартально должен информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.