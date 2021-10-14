День защитников: Зеленский поручил выплатить денежное обеспечение военным ВСУ
Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Своим указом Зеленский поставил задачу Кабинета министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Также правительство должно внести до 31 декабря на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих. Кабмин ежеквартально должен информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.
Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.
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