День защитников: Россия отправила "гумконвой" на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает пресс служба МИД Украины .

Оккупантам "гумконвой" передали через неподконтрольную нашему правительству часть границы. Министерство иностранных дел Украины уже выразило решительный протест за такие действия.

Перемещение груза произошло через российские пограничные пункты пропуска: "Донецк"; "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в МИД Украины.