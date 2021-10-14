День защитников: Россия отправила "гумконвой" на оккупированные территории Донбасса
Россия снова отправила "гуманитарный конвой" на временно оккупированные территориях Донбасса. Произошло это 14 октября, в День защитников и защитниц Украины
Об этом сообщает пресс служба МИД Украины .
Оккупантам "гумконвой" передали через неподконтрольную нашему правительству часть границы. Министерство иностранных дел Украины уже выразило решительный протест за такие действия.
Перемещение груза произошло через российские пограничные пункты пропуска: "Донецк"; "Матвеев Курган".
"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - отметили в МИД Украины.
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