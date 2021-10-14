День защитников и защитниц: Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших
По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну.
Была объявлена минута молчания, после чего военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали шестью залпами.
- Напомним, что Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное