Об этом она написала в твиттере .

"Мне кажется, что во времена российского вторжения, которое настолько четко нацелено на украинскую культуру и историю, как и на территорию и людей, День вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке", - отметила Мелинда Симмонс.

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