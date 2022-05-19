День вышиванки становится еще важнее из-за атаки РФ на культуру Украины, - посол Британии
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что РФ также атакует украинскую культуру, поэтому День вышиванки становится еще важнее
Об этом она написала в твиттере .
"Мне кажется, что во времена российского вторжения, которое настолько четко нацелено на украинскую культуру и историю, как и на территорию и людей, День вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке", - отметила Мелинда Симмонс.
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