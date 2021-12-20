День в зоне ООС: со стороны Украины – двое травмированных взрывом военных, россияне трижды нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вблизи Гнутова и Водяного российские оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили осколочные гранаты ВОГ-17.

В сторону Новолуганского русские наемники вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов.

Двое военнослужащих Объединенных сил травмировались в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Их доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного – тяжелое, второй имеет состояние средней тяжести.

Силы ВСУ продолжают давать отпор российским оккупантам и сдерживать российскую агрессию.