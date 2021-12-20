День в зоне ООС: со стороны Украины – двое травмированных взрывом военных, россияне трижды нарушили режим тишины
По состоянию на 17:00 понедельника, 20 декабря, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вблизи Гнутова и Водяного российские оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили осколочные гранаты ВОГ-17.
В сторону Новолуганского русские наемники вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов.
Двое военнослужащих Объединенных сил травмировались в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Их доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного – тяжелое, второй имеет состояние средней тяжести.
Силы ВСУ продолжают давать отпор российским оккупантам и сдерживать российскую агрессию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное