День в зоне ООС: россияне обстреляли украинских военных из запрещенных минометов и противотанкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Водяного, у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.



В направлении Водяного на Приазовье захватчики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе ООС.



Боевых потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.