День в зоне ООС: россияне обстреляли украинских военных из запрещенных минометов и противотанкового оружия
В пятницу, 6 августа, по состоянию на 17:30 российские войска в районе проведения операции Объединенных сил два раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Водяного, у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.
В направлении Водяного на Приазовье захватчики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе ООС.
Боевых потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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