День в зоне ООС: россияне обстреляли украинские позиции возле Катериновки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку Катериновки захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.