День в зоне ООС: россияне обстреляли украинские позиции возле Катериновки
В пятницу, 7 января, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Катериновки захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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