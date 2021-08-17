День в зоне ООС: оккупанты стреляли вблизи Песков, Водяного и Причепиловки, ранен украинский военный
В течение текущих суток, 17 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Причепиловки оккупант дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
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