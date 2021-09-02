День в зоне ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, один военный получил ранение

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100 мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.



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