День в зоне ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, один военный получил ранение
С начала этих суток, 2 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
У Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100 мм.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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