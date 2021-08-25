День в зоне ООС: оккупанты стреляли из гранатометов и запускали беспилотник
В течение текущих суток, 25 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новолуганского российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
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