День в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
С начала этого периода, 19 августа, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Крымского оккупационные войска обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
На обстрелы оккупанта украинские защитники открывали огонь.
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