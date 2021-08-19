День в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Крымского оккупационные войска обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы оккупанта украинские защитники открывали огонь.



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