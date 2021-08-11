День в зоне ООС: оккупанты пять раз нарушили "тишину", убив мирного жителя и ранив военного

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новомихайловки и Новоселовки второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Также из артиллерийских систем калибра 122-мм оккупанты совершили обстрел населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка вторая.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные стреляли в ответ.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.



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