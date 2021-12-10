День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



Вблизи населенного пункта Песчаное враг вёл огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.



В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, 9 декабря российские оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе и ранили двух украинских военных.

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