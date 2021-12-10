День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы
По состоянию на 17:00 пятницы, 10 декабря, со стороны российских оккупационных войск в районе Операции объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Песчаное враг вёл огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- Напомним, 9 декабря российские оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе и ранили двух украинских военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.71
- Актуальное
- Важное