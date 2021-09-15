День в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского
С начала этого периода зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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