День в зоне ООС: оккупанты обстреляли позиции вблизи Новомихайловки, погиб украинский военный
С начала этого периода, 27 августа, зафиксирован 1 обстрел со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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