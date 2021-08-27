День в зоне ООС: оккупанты обстреляли позиции вблизи Новомихайловки, погиб украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb