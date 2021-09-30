День в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину", погиб украинский военный
С начала суток 30 сентября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
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