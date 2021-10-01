День в зоне ООС: оккупанты 8 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных
С начала суток 1 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 3 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
У Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм.
Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория.
Потерь среди гражданского населения нет.
Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.
В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы вблизи Первомайского.
В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.
На обстрелы оккупантов украинские защитники открывали огонь.
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