День в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные стреляли в ответ.

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