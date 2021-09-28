День в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных
С начала этого периода, 28 сентября, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.
В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.
Украинские военные стреляли в ответ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.89Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное