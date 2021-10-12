День ООС: оккупанты нарушили режим прекращения огня около Зайцево
В течение 12 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой ", - говорится в сообщении.
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