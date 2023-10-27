День украинской письменности и языка: новая дата, история праздника и радиодиктант

С кем связан этот праздник и почему изменилась дата празднования?

День украинской письменности и языка – это важный национальный праздник, способствующий формированию всенародной памяти и культурной идентичности. Эта дата была выбрана не случайно, поскольку на этот день приходится память Преподобного Нестора Летописца, который известен тем, что был одним из первых историков, фиксировавших историю Киевской Руси и восточнославянских народов. Он активно работал над "Повестью временных лет" в 11 веке, что делает эту летопись важным источником для изучения истории того времени.

День письменности был начат указом Президента Украины и поддержан Законом Украины "О Дне украинской письменности и языка" № 1241/97 от 6 ноября 1997 года. Однако, после перехода ПЦУ от юлианского к григорианскому календарю, дать праздники сместились. Поэтому в этом году День письменности отмечается 27 октября.

Праздник отмечают разнообразными мероприятиями, в том числе литературными чтениями, выставками, концертами, театральными представлениями и другими событиями, направленными на повышение чувства патриотизма, национального сознания и подчеркивания давности украинского языка. Основным символом этого праздника является языковое и литературное наследие, и Украине есть чем гордиться.

День украинской письменности и языка напоминает всем о важности родного языка и о препятствиях на пути его становления и развития. Подчеркивает значимость объединения с помощью родного языка в особо трудное время нашей истории.

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Диктант национального единства в День украинской письменности и языка

Написание всеукраинского диктанта, к которому могут присоединиться все желающие - это ежегодная традиция. В этом году 23-й радиодиктант украинцы пишут по тексту автора поэтических сборников и переводчика Екатерины Калитко "Дороги Украины".

Участники из любой точки мира записывают текст, читаемый специальным читателем, в этом году им стал - Алексей Гнатковский, актер театра и кино. Затем участники мероприятия проверяют правильность написанного.

Диктанты национального единства проводятся в качестве символа объединения, поддержки украинского языка и национальных ценностей. Участие в мероприятии способствует распространению и укреплению украинского языка, а также поддерживает культуру и идентичность. Поэтому, попробуйте свои силы в этом году и не бойтесь ошибаться – лелеем язык соловьиный!