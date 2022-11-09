Об этом сообщает Еспресо.TV.

История праздника

Этот день украинцы отмечают с 1997 года. Установлен он указом президента Украины в поддержку инициативы общественных организаций в день памяти Преподобного Нестора-летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он был писателем-агиографом, основателем древнерусской историографии, первым историком Киевской Руси, мыслителем, ученым, монахом Киево-Печерского монастыря.

Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык. Он является автором древнейшей достопримечательности историографии и литературы украинцев - "Повести временных лет". Это произведение составлено на основе современных для автора событий и архивных летописей, народных преданий и рассказов.

Носителями украинского языка являются 40-45 миллионов человек, большинство из которых проживают на территории Украины. Распространен наш язык также в Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Казахстане, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде, США и других странах, где проживают украинцы. Украинский язык является вторым или третьим славянским языком по количеству говорящих и входит в 30 самых распространенных языков мира.

Традиции на День украинской письменности и языка

В этот день:

возлагают цветы к памятнику Нестору-летописцу

отмечают лучших популяризаторов украинского слова

поощряют издательства, выпускающие литературу на украинском языке

стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика - конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Украины и Лиги украинских меценатов. Ежегодная численность участников – более 5 млн из 20 стран мира

В честь праздника жители Украины также могут написать Радиодиктант национального единства, который основали в 2000 году.

В этом году он начнется в 11:00. Текст написала украинская писательница и режиссер Ирина Целик, а будет читать народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

Также к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Присоединиться к диктанту можно будет на следующих платформах:

Украинское радио или Радио Культура

Телеканал Суспильное Культура

Диджитал-платформы Суспильного: facebook, ютуб-каналы Украинского Радио и Суспильное Новости

В приложении "Дия"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb