День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров

Об этом сообщает ГосКино Украины.

8 сентября президент Украины подписал указ, которым определил наградить орденом "За заслуги" III степени по случаю Дня украинского кино, за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 12 украинских кинематографистов:

Бобала-Яремчука Олега Михайловича (посмертно) – режиссера;

Бондарева Дениса Сергеевича (посмертно) – актера, каскадера;

Девизорова Максима Владимировича – актера;

Кравчука Владимира Викторовича – актера;

Маламужа Олега Анатольевича – режиссера;

Ногина Андрея Николаевича – продюсера;

Анисько Виктора Петровича (посмертно) – режиссера;

Попенко Геннадия Николаевича – актера;

Свитличного Евгения Владимировича (посмертно) – актера;

Суворова Александра Николаевича (посмертно) – постановщика;

Хильского Алексея Юрьевича (посмертно) – актера;

Черного Владимира Анатольевича (посмертно) – художника-декоратора.

Орденом княгини Ольги III степени Владимир Зеленский наградил продюсера Костюк Ирину Анатольевну.

Также президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" актеру Линартовичу Дмитрию Константиновичу и звание "Заслуженный деятель искусств Украины" кинорежиссеру и сценаристке Вроде Марине Анатольевне.