День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров
По случаю Дня украинского кино, отмечаемого 9 сентября, президент Владимир Зеленский наградил представителей украинской кинематографии
Об этом сообщает ГосКино Украины.
8 сентября президент Украины подписал указ, которым определил наградить орденом "За заслуги" III степени по случаю Дня украинского кино, за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 12 украинских кинематографистов:
- Бобала-Яремчука Олега Михайловича (посмертно) – режиссера;
- Бондарева Дениса Сергеевича (посмертно) – актера, каскадера;
- Девизорова Максима Владимировича – актера;
- Кравчука Владимира Викторовича – актера;
- Маламужа Олега Анатольевича – режиссера;
- Ногина Андрея Николаевича – продюсера;
- Анисько Виктора Петровича (посмертно) – режиссера;
- Попенко Геннадия Николаевича – актера;
- Свитличного Евгения Владимировича (посмертно) – актера;
- Суворова Александра Николаевича (посмертно) – постановщика;
- Хильского Алексея Юрьевича (посмертно) – актера;
- Черного Владимира Анатольевича (посмертно) – художника-декоратора.
Орденом княгини Ольги III степени Владимир Зеленский наградил продюсера Костюк Ирину Анатольевну.
Также президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" актеру Линартовичу Дмитрию Константиновичу и звание "Заслуженный деятель искусств Украины" кинорежиссеру и сценаристке Вроде Марине Анатольевне.
- На 80-м Венецианском международном кинофестивале показали премьеру фильма украинской режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда".
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