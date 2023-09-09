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День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров

9 сентября, 2023 суббота
19:05
Культура

По случаю Дня украинского кино, отмечаемого 9 сентября, президент Владимир Зеленский наградил представителей украинской кинематографии

Об этом сообщает ГосКино Украины.

8 сентября президент Украины подписал указ, которым определил наградить орденом "За заслуги" III степени по случаю Дня украинского кино, за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 12 украинских кинематографистов:

  • Бобала-Яремчука Олега Михайловича (посмертно) – режиссера;
  • Бондарева Дениса Сергеевича (посмертно) – актера, каскадера;
  • Девизорова Максима Владимировича – актера;
  • Кравчука Владимира Викторовича – актера;
  • Маламужа Олега Анатольевича – режиссера;
  • Ногина Андрея Николаевича – продюсера;
  • Анисько Виктора Петровича (посмертно) – режиссера;
  • Попенко Геннадия Николаевича – актера;
  • Свитличного Евгения Владимировича (посмертно) – актера;
  • Суворова Александра Николаевича (посмертно) – постановщика;
  • Хильского Алексея Юрьевича (посмертно) – актера;
  • Черного Владимира Анатольевича (посмертно) – художника-декоратора.

Орденом княгини Ольги III степени Владимир Зеленский наградил продюсера Костюк Ирину Анатольевну.

Также президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" актеру Линартовичу Дмитрию Константиновичу и звание "Заслуженный деятель искусств Украины" кинорежиссеру и сценаристке Вроде Марине Анатольевне.

  • На 80-м Венецианском международном кинофестивале показали премьеру фильма украинской режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда".
Кино
Владимир Зеленский
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