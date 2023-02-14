День Святого Валентина, или День влюбленных

Немного истории

Как-то император Клавдий, который был фанатичным воином, решил, что семейные отношения мешают солдатам. Он издал вердикт, в котором воинам строго-настрого запрещалось жениться.

Но священник Валентин, несмотря на вердикт Клавдия, тайно венчал влюбленные пары. Когда об этом стало известно, его арестовали и заключили в тюрьму. Позже жестокий Клавдий приказал отсечь голову священнику. Эта казнь произошла 14 февраля. С тех пор влюбленные пары, чтя память о священнике Валентине, дарят друг другу подарки, поддерживая память о человеке, который чтил любовь и помогал соединять любовь. Казнь Валентина стала символом несокрушимости любви. Ведь любовь – одно из самых важных чувств на Земле.

Праздник и маркетинг

Конечно, не обошлось и без прагматиков. Существует мнение, что День святого Валентина – хорошо продуманный маркетинговый ход.







В каждой стране есть традиционные и особенные подарки, приобретенные заранее специально к этому празднику. Япония предлагает кондитерские изделия, во Франции популярны ювелирные украшения, а в Дании… засушенные цветы…





Поскольку праздник со временем пришел и в Украину, то и традиция обмениваться подарками у влюбленных в этот день тоже стала популярной.

Существует множество вариантов в выборе подарка. В основном выбор зависит от бюджета. Поэтому спектр подарков может быть очень разнообразным. Игрушки, романтический ужин, подарочные сертификаты, совместное путешествие. Сегодня, когда в нашей стране идет война, лучший подарок – это совместная в паре благотворительность и добрые дела в пользу ВСУ. Ну и не забывайте об искренности. Милая улыбка, пылкие объятия, слова поддержки – это не менее важно не только 14 февраля, но и каждый день. Если ваш любимый сейчас на фронте – отправляйте праздничную бандероль или посылку на линию огня. И не только своему любимому человеку, но и его/ее побратимам/посестрам. Ведь теперь это его/ее еще одна семья, которая всегда подставит плечо, поможет в трудную минуту и останется в памяти на всю жизнь. Цените друг друга и любите не за что-то, а вопреки всему!

Какие фильмы посоветовать влюбленным для совместного просмотра в День Валентина?

Роман с камнем, фильм 1984 года

Кинокартина "Роман с камнем" и ее сиквел "Жемчужина Нила", несмотря на течение времени, воспринимаются и сегодня современными и остроумными.

Конечно, актерский состав, не раз встречавшийся на общей съемочной площадке, – созвездие одних из лучших актеров мирового кинематографа. Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер и Дэнни ДеВито – это всегда идеальное трио.

В центре киноленты зритель будет наблюдать за приключениями главных героев, переплетающихся тугим и колючим узлом любви…

В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни ДеВито, Зак Норман, Альфонсо Арау, Мануэль Охеда и другие.





Рождение звезды, фильм 2018 года

В начале мы познакомимся с Джексоном Мэйном, кантри-исполнителем. И у Джексона не лучшие времена. Еще недавно он был звездой сцены с невероятными аншлагами на каждом концерте. Но потом внимание публики начало спадать. Жесткая конкуренция пришла на смену хорошим и тихим временам. И у Джексона начинается депрессия. А потом он погружается в алкогольную зависимость. Однажды на его пути появляется талантливая молодая певица. Она еще никому не известна, но владеет огромным сокровищем – незаурядным талантом и жаждой стать известной артисткой. Между мужчиной и женщиной разгорается роман. Джексон помогает любимой добиться успеха. Он не ошибся. Благодаря его стараниям и настойчивости родилась новая звезда. Но именно в этот пиковый момент мужчину ждет очередной удар судьбы…

В ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос и другие.

За бортом, фильм 1997 года

Это легкая и приятная комедия. Впоследствии, после выхода киноленты, многие страны сделали римейки. В центре сюжета история об избалованной богачке, которая теряет память и судьба бросает ее прямо в объятия плотника, над которым женщина когда-то поиздевалась, будучи еще при памяти. Фильм до сих пор популярен. Его пересматривают еще и еще…

В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Эдвард Херрманн и другие.



Нотинг Хилл, фильм 1999 года

В этом романтическом фильме зрителя порадует прекрасная пара актеров – Хью Грант и Джулия Робертс. История начинается с того момента, когда в районе Лондона Ноттинг Хилл в небольшой книжный магазин Уильяма однажды заходит красивая и знаменитая актриса Анна. Она собиралась только приобрести путеводитель… И им обоим не хватает чего-то… чтобы быть счастливыми. Но все нестабильно и непонятно. Она – известная на весь мир актриса, он - скромный владелец маленького магазинчика путеводителей. На первый взгляд между ними абсолютная пропасть. Но эта мимолетная встреча стала для обоих чем-то новым, приятным, непредсказуемым и очень интересным. Анна и Уильям влюбляются друг в друга. Вопреки всем правилам и здравому смыслу. Может ли обласканная мужским вниманием и всемирной славой знаменитость Анна по настоящему полюбить обычного парня? Но Уильям только с виду скромный парень. Когда дело дошло до любви, он решил действовать. Более того, на помощь пришли друзья и вся семья. А семья – это большая сила. Анне и Уильяму придется пройти серьезные испытания и наконец плюнуть на мнения других людей и общества. Ведь какое им дело, когда любовь друг к другу забирает все мысли…

В ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Ричард МакКейб, Рис Ифанс, Дилан Моран и другие.



Прайм, фильм 2005 года

Главная героиня фильма 37-летняя бизнесвумен Рафи. Женщина живет в престижном районе на Манхэттене. И она только развелась. В душе царит пустота. Начались походы к психологу… Однажды Рафи встречает 23-летнего художника Дэвида. И между ними разгорается страстный костер любви. Но Рафи несколько озабочена, ведь между ними большая разница в возрасте. И она делится своей историей с психотерапевтом Лизи. Лизи убеждает Рафи, что в их отношениях нет ничего плохого. Потому что любовь – превыше всего. Но ситуация резко меняется, когда Лизи начинает понимать, что Рафи любит ее сына.

В ролях: Ума Турман, Мерил Стрип, Брайан Гринберг и другие.

Куда приводят мечты

Доктор Крис погибает в автокатастрофе. Но по сравнению с жизнью на земле бессмертие на небесах неожиданно радует его. И все же Крис хотел бы остаться рядом с женой Энни. А Энни сильно страдает в реальном мире, ведь перед утратой мужа они потеряли еще и детей. Однажды женщина накладывает на себя руки. Самоубийство – большой грех. И Энни попадает в ад. Крис точно знает, что без Энни ему и раю не нужно. И муж отправляется в ад спасать душу любимой жены…

В ролях: Робин Уильямс, Кьюба Гудинг-мл., Аннабелла Шиора, Макс фон Сюдов, Джессика Брукс Грант и другие.

Золото дураков, фильм 2008 года

Этот фильм – увлекательная приключенческая мелодрама. Финн и Тэсс – бывшие муж и жена. Они давно не видели друг друга. Но судьба столкнула их снова на одном далеком острове, вблизи которого утонули в древности большие сокровища.

Обоих до сих пор связывает общая страсть – поиск сокровищ. Давняя и сильная любовь никогда не умирает, как и жажда приключений и поисков сокровищ…

В ролях: Мэттью Макконехи, Кейт Гадсон, Дональд Сазерленд, Алексис Дзена, Эвен Бремнер, Рэй Уинстоун и другие.