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"День свободы": Англия отменила почти все карантинные ограничения

19 июля, 2021 понедельник
16:41
Мир Англия

С началом эпохи 19 июля Англия сняла практически все ограничения связанные с коронавируса, в то же время власти Уэльса и Шотландии не спешат отменять карантин

Об этом пишет DW .

С полуночи понедельника, 19 июля, в Англии не действуют, среди прочего, правило держаться на расстоянии от других людей в помещениях и рекомендация работать из дома.

Также отменено ограничение на максимальное количество посетителей различных развлекательных заведений.

Необходимость носить защитные маски сохранится в общественном транспорте Лондона. Осталось в силе требование уйти на карантин при обнаружении инфекции среди лиц, с которыми у человека были непосредственные контакты.

Премьер-министр Борис Джонсон выступил в защиту снятия ограничений, названного в СМИ "днем свободы". При этом Джонсон призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от COVID-19. Сам премьер находится на карантине после контакта с инфицированным лицом.

Оппозиция из лейбористской партии критикует решение отменить карантин на фоне вспышки штамма "Дельта" в стране.

Ученые заявляют об обеспокоенности динамикой распространения инфекции в Великобритании.

Сейчас суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тыс. случаев. Больше заражений в сутки регистрируют только в Индонезии и США. Если распространение "Дельта"-штамма вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со ста тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницу по 2 тыс. большых с подтвержденным диагнозом COVID-19, считает профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон.

Уэльс и Шотландия имеют право устанавливать собственную политику в области здравоохранения. Их правительства уже заявили, что оставят в силе ряд ограничений, включая масочный режим.

В целом в 67-миллионном Соединенном Королевстве вирус обнаружен ву 5,43 млн человек, около 129 тысяч больных умерли, а 4,39 млн выздоровели.

карантин
Коронавирус
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