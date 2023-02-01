Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество День Сурка

День Сурка

1 февраля, 2023 среда
16:12
Общество сурок

День Сурка – это традиционный и довольно известный праздник. В День Сурка определяют продолжительность и погоду весны, наблюдая за поведением "выбранного" для этой миссии грызуна. Праздник отмечают каждый год во второй день февраля

День Сурка в Украине, Сретение и Обретение

С давних времен украинцы предсказывали приход весны на Сретение (2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарям, или 15 февраля по юлианскому календарю), на Евдокии (1 марта по старому стилю и 14 марта – по новому) и в день Обретения (9 марта) .

Сретение

На Сретение в Украине принято считать, что именно в этот день зима встречается с летом. С давних времен наши предки говорили: если в этот день оттепель, то весна будет поздней и холодной.

В глубокой древности проводился ритуал освящения огня, который, с принятием христианства, перешел в освящение свечей.
Свечи освящают в церкви сразу после того, как освятят воду. Их зажигают прямо в сакральном строении и несут домой. Сретенский свечи хранят весь год, потому что по древним поверьям они являются оберегом и имеют особую силу добра.

фото: facedobra

Также на Сретенье святят воду. В древности сретенскую воду собирали с сосулек. Потом ее добавляли в обычную воду.
Наши предки приметили, что вода эта - целебная

День Сура на Евдокии

Традиционный давний украинский сурок просыпается от зимней спячки на праздник Евдокии.

По легенде грызун выходит на свет и трижды свистит. После этого ритуала он возвращается в норку и спит до самого Благовещения. Так же и украинский суслик. В степной Украине люди выходили в поле, чтобы услышать его свист.
Сурок и суслик принадлежат к семье выверковых млекопитающих-грызунов. В Украине они представлены пятнистым и серым, европейским сусликом и сурком степным.

Сурки, обычно живущие на биостанции ХНУ им.Каразина на территории Великобурлукской громады (Харьковщина), в том числе и наш сурокк-метеоролог Тимка, во время полномасштабного вторжения РФ оказались под оккупацией.
На сегодняшний день университетская лаборатория, на попечении которой находится и наш украинский сурок-метеоролог Тимка III, верит, что и в этом году по традиции харьковский маленький провидец весны будет делать свой прогноз.

фото:gettyimages

Обретение

9 марта украинцы традиционно отмечают Обретение.

Согласно народной традиции и вере в этот день птицы возвращаются из теплых краев домой в Украину. Их миссия – принести потепление и призвать весну.

фото:gettyimages

История Дня Сурка

Так называемое пророчество прихода весны, которое ориентируется на поведение животных и птиц, присуще культуре разных народов мира. День Сурка в Европе праздновали еще с древности. Во времена Римской империи, например, отмечали "День ежа". Люди ориентировались на поведение проснувшегося животного. Оно имело почетную миссию увидеть или не увидеть свою тень. Соответствующей была и реакция относительно прихода весны и прогнозов погоды на будущее.

В Германии подобную "работу" выполнял барсук. В Соединенные Штаты Америки праздник пришел из Германии. Но на этот раз главным лицом вестника весны стал сурок.

фото:gettyimages

Современные празднования Дня Сурка в США

Первое упоминание о "Дне Сурка" в Америке приходится на 1841 год. Но официальное празднование-предвидение состоялось уже в 1886 году. Сурка назвали Большим Филом. А городок Панксатони, в котором положили начало "прогнозу", получил название "Всемирного центра погоды".

Каждый год 2 февраля ранним утром в Панксатон съезжается множество зрителей, ожидающих прогноз от Фила.
В 7:25 сурка извлекают из норы, чтобы он сделал свой традиционный ежегодный прогноз. Если Фил увидит свою тень –  зима еще будет продолжаться. Но если не увидит – то весна уже на пути возвращения. И все радуются, ведь вот-вот придет ранняя весна.

Новости
Культура
Читайте также:
31 января, 2023 вторник
Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
1 февраля, 2023 среда
Мудрик рискует получить дисквалификацию через слово "ниггер"
Бен Воллес
30 января, 2023 понедельник
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
1 февраля
17:52
В Лондоне прошла крупнейшая забастовка бюджетников за последние 10 лет
17:48
В ближайшее время Украина получит достаточно западных танков, - политический консультант Джейсон Джей Смарт
17:45
"Поставка истребителей в Украину может иметь решающее значение для результатов войны", - политик ФРГ
17:39
Мэр Краматорска сообщил, что Facebook удалил его пост об обстреле города
17:36
Путин приказал Шойгу не допускать обстрелов пограничных регионов России
17:22
Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
17:11
В Луганске оккупанты развернули госпиталь для своих солдат в роддоме, - ЦНС
17:07
Важно обеспечить присутствие максимального количества государств-партнеров: Зеленский о месте проведения саммита формулы мира
17:05
Правопреемники этого "флота" сейчас обстреливают Киев: общественные деятели призывают переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Евросоюза
16:57
Кличко о деле городского головы Чернигова: "Отстранение от должности мэра 300-тысячного города - это вызов демократии"
16:56
Министр обороны Германии прибыл к месту хранения танков Leopard проверить их состояние
16:51
Страны ЕС предоставили Украине военную помощь на €12 млрд, - СМИ
16:40
Норвегия рассматривает возможность передачи Украине БМП CV 9030N
16:33
Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа
16:28
В России сообщили об обстреле нефтепровода "Дружба" в Брянской области
16:16
СБУ расследует схему легализации средств Медведчука и Казака: прошли обыски в строительных компаниях Киева
16:15
В Южной Корее рассказали, как россиян дерзко "протолкнули" на Азиатские игры
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Новая Австро-Венгрия против Украины?
15:56
Сергей Звягинцев стал вр.и.о. главы Гостаможслужбы
15:51
Netflix
Обмениваться паролем от аккаунта Netflix теперь смогут только люди, подключенные к одному wi-fi
15:46
Польша предлагает союзникам разработать договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны НАТО, - Дуда
15:43
Глава СБУ прокомментировал многочисленные обыски 1 февраля
15:42
Эксклюзив
Уже девятые сутки враг обстреливает Угледар, город разрушен почти на 100%, - заместитель председателя Угледарской ВА
15:35
Нетаньягу
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и РФ
15:33
Обновлено
"Преступления не должны остаться безнаказанными": президент Австрии побывал в Буче
15:25
G7 планирует провести онлайн-саммит в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину и пригласить туда Зеленского, - СМИ
15:22
Россия распространяет фейк о причинах падения вертолета в Броварах
15:20
Впервые в Украине оборудовали зал суда в укрытии
15:09
Биньямин Нетаньяху
Израиль изучает вопрос передачи Украине системы ПВО "Железный купол", - Нетаньяху
15:08
В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов
15:07
OPINION
Николай Княжицкий
Пиар на обысках пока эффективнее пиара на приговорах
15:06
россия дипломат
Руководство РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
14:55
Эрдоган назвал условие для ратификации вступления Швеции в НАТО: этого не произойдет, пока возможны акции сожжения Корана
14:40
Россияне попали ракетой в частное предприятие в Славянске
14:35
Кабмин уволил руководство Государственной таможни
14:32
биткоин
Британия после крушения FTX планирует регулировать криптоиндустрию
14:31
Юрий Бойко. Что не так с Героем Украины и наибольшим любимцем Путина
14:29
Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ
14:28
Эксклюзив
В Украине нужно усилить мобилизационные мероприятия по подготовке резервов, - офицер ВСУ Лапин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV