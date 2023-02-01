День Сурка в Украине, Сретение и Обретение

С давних времен украинцы предсказывали приход весны на Сретение (2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарям, или 15 февраля по юлианскому календарю), на Евдокии (1 марта по старому стилю и 14 марта – по новому) и в день Обретения (9 марта) .

Сретение

На Сретение в Украине принято считать, что именно в этот день зима встречается с летом. С давних времен наши предки говорили: если в этот день оттепель, то весна будет поздней и холодной.

В глубокой древности проводился ритуал освящения огня, который, с принятием христианства, перешел в освящение свечей.

Свечи освящают в церкви сразу после того, как освятят воду. Их зажигают прямо в сакральном строении и несут домой. Сретенский свечи хранят весь год, потому что по древним поверьям они являются оберегом и имеют особую силу добра.

фото: facedobra

Также на Сретенье святят воду. В древности сретенскую воду собирали с сосулек. Потом ее добавляли в обычную воду.

Наши предки приметили, что вода эта - целебная

День Сура на Евдокии

Традиционный давний украинский сурок просыпается от зимней спячки на праздник Евдокии.

По легенде грызун выходит на свет и трижды свистит. После этого ритуала он возвращается в норку и спит до самого Благовещения. Так же и украинский суслик. В степной Украине люди выходили в поле, чтобы услышать его свист.

Сурок и суслик принадлежат к семье выверковых млекопитающих-грызунов. В Украине они представлены пятнистым и серым, европейским сусликом и сурком степным.

Сурки, обычно живущие на биостанции ХНУ им.Каразина на территории Великобурлукской громады (Харьковщина), в том числе и наш сурокк-метеоролог Тимка, во время полномасштабного вторжения РФ оказались под оккупацией.

На сегодняшний день университетская лаборатория, на попечении которой находится и наш украинский сурок-метеоролог Тимка III, верит, что и в этом году по традиции харьковский маленький провидец весны будет делать свой прогноз.

фото:gettyimages

Обретение

9 марта украинцы традиционно отмечают Обретение.

Согласно народной традиции и вере в этот день птицы возвращаются из теплых краев домой в Украину. Их миссия – принести потепление и призвать весну.

фото:gettyimages

История Дня Сурка

Так называемое пророчество прихода весны, которое ориентируется на поведение животных и птиц, присуще культуре разных народов мира. День Сурка в Европе праздновали еще с древности. Во времена Римской империи, например, отмечали "День ежа". Люди ориентировались на поведение проснувшегося животного. Оно имело почетную миссию увидеть или не увидеть свою тень. Соответствующей была и реакция относительно прихода весны и прогнозов погоды на будущее.

В Германии подобную "работу" выполнял барсук. В Соединенные Штаты Америки праздник пришел из Германии. Но на этот раз главным лицом вестника весны стал сурок.

фото:gettyimages

Современные празднования Дня Сурка в США

Первое упоминание о "Дне Сурка" в Америке приходится на 1841 год. Но официальное празднование-предвидение состоялось уже в 1886 году. Сурка назвали Большим Филом. А городок Панксатони, в котором положили начало "прогнозу", получил название "Всемирного центра погоды".

Каждый год 2 февраля ранним утром в Панксатон съезжается множество зрителей, ожидающих прогноз от Фила.

В 7:25 сурка извлекают из норы, чтобы он сделал свой традиционный ежегодный прогноз. Если Фил увидит свою тень – зима еще будет продолжаться. Но если не увидит – то весна уже на пути возвращения. И все радуются, ведь вот-вот придет ранняя весна.