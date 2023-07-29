Об этом сообщает Еспресо.TV.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины – это отдельный род сил Вооруженных Сил Украины, включающий части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Они комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в области разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.

Одной из важнейших и самых сложных задач ССО ВСУ является организация движения сопротивления на временно оккупированных территориях. Его организация является сложной системой, но при этом очень действенной и эффективной. Движение сопротивления состоит из:

партизанских сил;

подполья;

вспомогательных сил, специализирующихся на ненасильственном сопротивлении, но не ограничивающихся им.

По решению Главнокомандующего ВСУ для выполнения задач Движения сопротивления могут привлекаться другие силы и средства сил безопасности и сил обороны по согласованию с руководителями органов управления соответствующих сил безопасности и сил обороны.

Движение сопротивления на оккупированных территориях Украины уже приобрело международный резонанс – ему посвящают статьи авторитетные иностранные СМИ. Так, издание The Economist неофициальной столицей украинского сопротивления на оккупированных территориях назвало Мелитополь. Но это далеко не единственное место, где проводились спецоперации.

Так, в Херсонской области подконтрольную России авиабазу Чернобаевка взорвали почти два десятка раз. В Энергодаре объектом покушения стал назначенный оккупантами мэром коллаборационист Андрей Шевчик. В Изюме, по данным перехваченного разговора российского солдата, радушная пожилая женщина угостила захватчиков пирожками с ядом, что привело к смерти восьмерых из них. Также был уничтожен депутат-изменник Алексей Ковалев, взорван отель в Мелитополе, где проживало командование российских оккупантов, в Бердянске взлетел на воздух штаб, где готовили референдум и находился назначенный оккупантами руководитель ГАИ.

В апреле 2022 года на временно оккупированных территориях Украины возникло движение общественного сопротивления под названием "Желтая лента". 27 апреля в Херсоне прошла мирная акция "Херсон – это Украина". На улицы города вышли около 500 человек, четверо из них получили ранения от оккупантов. По словам организаторов, митинг стал толчком к развитию движения. Впоследствии желтые ленты стали появляться в Олешках, Мелитополе, Новой Каховке, Бердянске, Ялте, Симферополе, Керчи, Саках, Донецке, Луганске, Геническ, Алуште и других городах и селах. Только в середине января 2023 года к движению присоединились почти 1000 активистов из временно оккупированного Крыма, которые расклеивают проукраинские листовки, рисуют граффити, развешивают желтые ленты.

По мнению аналитиков Института изучения войны, российским оккупационным войскам так и не удалось нейтрализовать организованное партизанское движение Украины и вряд ли они смогут это сделать в дальнейшем. Эффективные атаки партизан, утверждают они, заставляют Кремль отвлекать ресурсы от операций на фронте, чтобы обезопасить своих военных в тыловых районах, ухудшают способность России защищаться от текущих украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.