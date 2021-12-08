День рождения Ермака: журналист Ткач обнародовал новое расследование о вероятных гостях мероприятия

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской Правды" Михаила Ткача, обнародованном на YouTube .



По данным журналиста, Карл Контрус - один из владельцев завода Трансмаш в Днепре, производящего и ремонтирующего железнодорожную технику, и является основателем российского ООО "ППМТ" аналогичного вида деятельности.



После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Обратно из Ивано-Франковска в Австрию Контрус полетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев улетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.



В тот же день, когда в госрезиденцию в Карпатах прилетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прилетел связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич, в чьей квартире Зеленский праздновал свой день рождения.



Расследователи зафиксировали, как 22 ноября в аэропорт Ивано-Франковска приехал Тимур Миндич с семьей на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции. Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился к чартеру.



Во время президентского пресс-марафона Зеленский отрицал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции и наличие гостей. По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



Журналисты направили в ОПУ запрос о присутствии в госрезиденции бизнесменов Контруса и Миндича, однако в Офисе президента отказались ответить на этот вопрос.

Напомним, журналисты "Украинской правды" сообщили , что Владимир Зеленский летал праздновать 50-летие главы Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах 19, 20, 21 и 22 ноября (по данным расследователей, в воскресенье глава государства отбыл в Киев, а затем в тот же день вернулся в Гуту). Журналисты считают, что президент и его гости, вероятно, передвигались к месту празднования на вертолете ГСЧС, а празднование длилось 4 дня.

25 ноября Офис президента и Андрей Ермак ответили на расследование, заявив, что Зеленский был в резиденции в Гуте. Был ли с ним глава Офиса президента - в ОПУ не указали.

26 ноября во время прессмарафона Зеленский заявил , что глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним на госдаче в Гуте Ивано-Франковской области, но не праздновал свой день рождения.

Позже Ермак заявил, что в госрезиденции "никаких празднований не было" и назвал сообщения о праздновании его юбилея "придуманными на ровном месте" и не соответствующими действительности.