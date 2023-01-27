День памяти жертв Холокоста. Программа "НеИстфак" в 18:30

Гость: Андрей Руккас, кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе при Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр"

В программе рассмотрим следующие вопросы:

Кто был ответственен за это?

Как были наказаны те, кто выполнял преступные приказы на территории Украины?

Почему именно евреи стали объектом геноцида?

Как украинцы спасали евреев?

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НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

- Института истории Украины НАН Украины;

- Украинского института национальной памяти;

- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.

Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.