День памяти жертв Холокоста. Программа "НеИстфак" в 18:30
Что следует знать о Холокосте на территории Украины?
Гость: Андрей Руккас, кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе при Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр"
В программе рассмотрим следующие вопросы:
- Кто был ответственен за это?
- Как были наказаны те, кто выполнял преступные приказы на территории Украины?
- Почему именно евреи стали объектом геноцида?
- Как украинцы спасали евреев?
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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