Из-за регулярных обстрелов на линии разграничения закрыли КПВВ "Счастье"
День памяти героев Небесной сотни: трагические события, изменившие Украину, - сюжет журналистов Еспресо
День памяти героев Небесной сотни - воспоминания о событиях Революции Достоинства. Годовщина расстрелов на Майдане: вспоминаем трагические дни, которые изменили Украину навсегда
Сюжет журналиста, очевидца событий Революции Достоинства Ильи Березенко, специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале "Еспресо".
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