"День открытых дверей в "Борисполе": в Украину второй раз за сутки прибыла военная помощь США

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня "День открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела 10-я птица", - написал Резников.

Министр отметил, что самолетом в Украину из США доставили более 80 тонн боеприпасов.

