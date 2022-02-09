"День открытых дверей в "Борисполе": в Украину второй раз за сутки прибыла военная помощь США
В среду, 9 февраля, в Украину в международный аэропорт "Борисполь" во второй раз прибыл самолет с военной помощью США, им доставили 10-й груз американских боеприпасов
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Сегодня "День открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела 10-я птица", - написал Резников.
Министр отметил, что самолетом в Украину из США доставили более 80 тонн боеприпасов.
- Напомним, 9 февраля в Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки, он также доставил более 80 тонн боеприпасов.
- Кроме того, 9 февраля Украина получила военно-техническую помощь от Великобритании.
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