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День освобождения Мариуполя: 9 лет назад полк "Азов" вместе с другими спецназовцами освободили город от врага

13 июня, 2023 вторник
16:14
Война с Россией

13 июня 2014 года город Мариуполь Донецкой области спецбатальоны Нацгвардии "Азов" и "Днепр" с помощью спецподразделения МВД освободили от российских окупантов

Об этом напоминает пресс-служба Азова .

В 2014 году Мариуполь был временно оккупирован российскими боевиками, чеченскими наемниками и пророссийскими силами так называемой "ДНР". В городе царил хаос, стрельба, массированные митинги за присоединение к России, захват воинской части. Центр города был перекрыт баррикадами, по городу ходили вооруженные люди.

14 апреля украинские власти начали АТО, чтобы вернуть города востока Украины. 9 мая 72-я бригада прорвалась в Мариуполь и уничтожила баррикады сепаратистов. Однако первая фаза штурма провалилась.

На рассвете 13 июня начался новый этап. Штаб-квартиру боевиков зачищала штурмовые группы бойцов "Азова". Также в операции по освобождению города участвовали две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Бой длился несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности, зданием городского совета, так называемый укрепрайоном на улице Греческой.

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За день до операции из Мариуполя скрылась банда "Чечена", одного из лидеров террористов. По итогам спецоперации были ликвидированы несколько террористов и задержаны несколько десятков преступников.

Город был под их контролем с 10 мая по 13 июня, когда его уволили азовцы и спецназовцы.

"Ровно 9 лет назад "Азов" освобождал Мариуполь от пророссийских сепаратистов, более месяца терроризировавших город, пытаясь установить в нем свою преступную власть", - вспоминают военные.

24 января 2015 года "русский мир" снова пытался ворваться в украинский город. Враг обстрелял микрорайон Восточный из "градов". В результате погибли более 30 мирных жителей и более сотни потерпели поражения, в том числе и дети.

Впоследствии День увольнения Мариуполя праздновали парадом именно 13 июня.

До 2022 года Мариуполь развивался и превратился в европейский центр Приазовья с историко-культурным наследием и промышленными гигантами.

"Мариуполь стал для нас настоящим домом. Домом, который ценой жизней своих бойцов "Азов" защищал 8 лет. В 2022 году Мариуполю суждено было стать щитом, почти три месяца прикрывавшим собой Украину. Лучшие воины отдали свои жизни, чтобы враг не смог стремительно продвинуться дальше", - вспоминают защитники.

Во время полномасштабного вторжения русской армии Мариуполь стал одной из главных целей. Враг пытался взять город обстрелами и бомбардировками, депортациями и фильтрационными лагерями, гуманитарным кризисом.

Россия надеялась быстро захватить Мариуполь и опрокинуть силы на другие направления. Когда это не удалось – начала его уничтожение. Город почти полностью разрушен ударами РФ по системам залпового огня и крылатыми ракетами, тогда там не осталось никакой коммуникации и около 90% инфраструктуры.

Мариуполь стал символом героизма его защитников и человеческой трагедии. Более двух месяцев в нем отчаянно сражались за Украину "Азов", морская пехота, Нацгвардия, пограничники, полицейские и силы территориальной обороны.

"Сейчас, как и в 2014 году, "Азов" на передовой, в самом эпицентре судьбоносных для Украины событий. Через огонь идет вперед, в кровавых боях освобождая украинские населенные пункты. Сегодня, прямо в эти минуты, азовцы на фронте в сверхсложных условиях своими потом и кровью пишут новую историю. Оккупанты будут уничтожены. Над Мариуполем снова развеется сине-желтое знамя свободы. "Азов" вернется домой", - отмечают в пресс-службе.

Желающие присоединиться к рядам "Азова" или перевестись из других подразделений смогут обратиться за единственным номером рекрутингового центра бригады для всей Украины +38 073 033 4308 или заполнить анкету онлайн .

Рекрутинговые центры: Киев – ул. Евгения Коновальца, 36В, Львов – ул. Пекарская, 41, Одесса – ул. Канатная, 93, Днепр – ул. Европейская, 30

  • 5 мая была девятая годовщина создания добровольческого полка "Азов". Сейчас это "Гвардия наступления" – отдельная бригада специального назначения.
  • 21 мая полк "Азов" обнародовал видеовопоминания о последних днях защиты Азовстали в Мариуполе. Воспоминаниями поделились защитники комбината, которые прошли в плен и вернулись домой.
Россия
Мариуполь
Донетчина
русский мир
Военные новости
Азовсталь
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