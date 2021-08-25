День Независимости Украины: в Петербурге задержали двух активистов за одиночные пикеты
В Санкт-Петербурге (РФ) задержали активистов, которые провели одиночные пикеты ко Дню Независимости Украины
Об этом сообщили в группе "Мирное Сопротивление. Санкт-Петербург" в Facebook.
"На Невском проспекте за одиночный пикет в честь Дня Независимости Украины был задержан Влад Шипицин. Также была там же задержана Ольга Смирнова", - говорится в заметке.
На них открыли производство по якобы демонстрации символики экстремистской организации, хотя у активистов были только флаги Украины.
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