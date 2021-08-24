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День Независимости: на каких улицах ограничат движение транспорта в Киеве

24 августа, 2021 вторник
08:21
Общество общественный транспорт

В Киеве 24 августа начиная с 06:00 через проведение праздничных действ ограничат движение по ряду улиц

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Так, 24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение по ряду улиц.

Временное ограничение движения транспортных средств запланировано:

- при движении сводной механизированной колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости: ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и далее: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

- военная часть А0139 (проспект Победы, 55/2) - проспект Победы - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

Во время движения сводной механизированной основной колонны после прохождения ул. Крещатик и возвращения к местам размещения (станции погрузки военной техники) после парада войск:

- пл. Европейская - Владимирский спуск - Боричев спуск (по полосе встречного движения) - ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и далее: ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - железнодорожная станция разгрузки "Почайна";

- ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

- пл. Европейская - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы и далее: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

- ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возвращения к местам размещения (станции погрузки ВВТ) после парада войск: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы - ул. В. Черновола и далее: ул. Глыбочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - железнодорожная станция разгрузки "Почайна";

- ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

- ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы и далее: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;

- ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах:

  • Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы;
  • ул. Институтская (от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской), ул. Ольгинская до пл. Ивана Франко, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого (от ул. Ольгинской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Станиславского), от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги;
  • ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской)
  • ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного пер.), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская до ул. Стрелкового, ул. Касательно, ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской), Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги.

Кроме того, 24 августа с 06:00 до 12:30 запланированы ограничения движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

А также с 6:00 24 августа до окончания мероприятий на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской (от ул. Заньковецкой до ул. Шелковичной), ул. Шелковичной (от ул. Лютеранской до ул. Институтской), ул. Физкультуры.

Напомним, что приостановят функционирования парковок в день проведения парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

24 августа с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход со станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий в центре города. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования на 2:00.

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

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День Независимости
Киев
движение транспорта
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