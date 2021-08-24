День Независимости: к охране порядка в Киеве привлекли 10 тыс. полицейских
В Киеве около 10 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок 24 августа
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тис. полицейських и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме следят за публичной безопасностью в Киеве.
Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить мероприятия.
В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога и приданные силы, прибывшие в столицу в составе сводных отрядов.
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