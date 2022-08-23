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Аналитика

День нашей Независимости для врага является системным раздражителем: чем может нам угрожать противник и к чему готовится наша противовоздушная оборона. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
23 августа, 2022 вторник
22:06
Статьи Сергей Згурец

За период боевых действий противник совершил около 3 тысяч пусков ракет по нашему государству, львиная часть пусков была осуществлена по гражданским объектам и так продолжается уже 6 месяцев

За время боевых действий противник совершил около 3 тысяч пусков ракет по нашему государству, львиная часть пусков была осуществлена по гражданским объектам и так продолжается уже 6 месяцев. Кремль, как Третий Рейх во Второй мировой войне, постоянными ракетными ударами пытается терроризировать гражданское население. День нашей Независимости для врага является системным раздражителем, поэтому Главное управление разведки Министерства обороны Украины и американская разведка предупреждали о том, что есть серьезная угроза ударов по нашей территории со стороны противника.

Я спросил Юрия Игната, спикера спикера Командования Воздушных сил Украины: Чем враг может нам угрожать и к чему готовится противовоздушная оборона, какие меры предпринимаются, чтобы защитить население нашего государства?


Юрий Игнат ответил, что враг нам может угрожать всем, чем угрожал раньше, то есть полным своим арсеналом. Мы наблюдаем некоторые сдвиги на территории Беларуси. В частности, все спрашивают о появившихся в Зябровке комплексах С-300 и также была информация, что этими комплексами противник бьет по наземным целям. Но вряд ли эти средства ПВО будут использоваться именно для ракетного удара по наземным целям. Понятно, что на границах они поставят их. Дальность комплекса 75 км, но вряд ли будет какой-то эффект от этого.

Уже в сознании украинцев вызревает мысль, что враг на сакральные даты и наши национальные даты, которые для каждого украинца важны, может "поздравить" нас и испортить нам этот день, когда мы будем объединяться духом, и Украина будет соборной и единой, как никогда. Возможны провокации врага с Черного моря, там около 5 кораблей с "калибрами". Так же угроза может идти с севера Каспийского моря, из Астрахани обычно наносят удары стратегические бомбардировщики, также "искандеры" и авиация из Беларуси и с севера Украины, район Шайковка применение Ту-22 М3, понятно, что также есть такая угроза этих самолетов. Поэтому нужно быть внимательными, сильными и держаться. Мы выстоим и победим. Воздушные силы будут делать все для того, чтобы ускорить эту победу.

Также я спросил еще пана Игната: Можем ли говорить о том, что сегодня уже есть новые алгоритмы, позволяющие гарантированно уничтожать крылатые ракеты противника? Есть ли дополнительные мощности, позволяющие более точно уничтожать вражеские цели?


К сожалению, пока таких мощностей нет, но понятно, что растет профессионализм военнослужащих, ежедневно его приобретающих. Некоторые даже на ракетно-зенитных комплексах, сбивающих крылатые ракеты и БПЛА, рисуют трафаретные логотипы, получая количеством профессионализм.

Пока нет мощных систем, которые нам обещают западные партнеры, но уже сегодня было заявление от немецкой стороны относительно ПВО IRIS-T. Также будем ждать и норвежский NASAMS. Переговоры ведутся постоянно высшим военно-политическим руководством нашей страны с нашими партнерами, процесс непростой, имеющий множество сложных решений. Соответственно, сложна сама динамика поставок этих всех комплексов в нужном нам количестве, но вопрос уже сдвинут с места. И кроме помощи от наших западных партнеров советскими системами, уже есть новейшая артиллерия и ожидаем еще ПВО, а также авиационные платформы, которыми будут овладевать наши пилоты.

Следующий мой вопрос о том, что РФ закрыла несколько участков вблизи наших государственных границ в воздушном пространстве. Имеет ли это значение? Или это шаг, имеющий целью дополнительное давление на Украину?

Возможно на Украину, а возможно на своих граждан. У них уже работает ПВО, видим, что они сбивают беспилотники над оккупированной территорией. Очевидно, они чего-то боятся, а возможно, это информационно-психологическая операция, которая может к чему-то привести. Будем дальше наблюдать, зачем они это делают.

Юрий Игнат дал комментарий о самолете, который наиболее оптимально нужен нашим воздушным силам

С первых дней полномасштабного вторжения и не только, а еще задолго до этого велись разговоры по поводу такого типа самолета. Украине крайне нужен многоцелевой самолет-истребитель, который может наносить удары по наземным и воздушным целям, сбивать вражеские беспилотники и крылатые ракеты. К сожалению, сегодня все истребители, стоящие у нас на вооружении, МиГ-29 и Су-27, ограничены в этих вопросах, потому что это устаревшее советское оборудование. А истребители, которые сейчас находятся на вооружении западных стран и предлагаются Украине для рассмотрения - F15, F16, F18 - прошли несколько этапов глубокой модернизации. То есть уже современные радары и ракеты с активными головками самонаведения, системы РЭП и другое оборудование, которое позволяет выполнять задачи как на современном истребителе. Такие самолеты могли бы составить достойную конкуренцию в битве с российскими Су-30, Су-35 и вести огонь по наземным целям. Надо также делать ставку на высокоточное оружие, нам его крайне не хватает, но не исключено, что воздушные силы будут усиливать штурмовую ударную авиацию определенными моделями западных самолетов, но это будет в перспективе. Сейчас нужен многоцелевой самолет, способный выполнить несколько задач, а главное - закрыть украинское небо и отогнать подальше от наших границ российские самолеты.


Завтра мы празднуем День Независимости. За нашу независимость мы платим значительную цену, но это то, что нам нужно для нашей победы.

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Колонка Згурца
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