1928 год

Благодаря Союзу украинок Канады впервые День Матери отпраздновали еще в далеком 1928 году в украинском обществе.



А уже на следующий год этот праздник пришел во Львов. Инициатором этого действа стала Кисилевска Елена (украинская писательница, журналистка, редактор и издатель, общественно-политическая и культурно-образовательная деятельница, - Ред.), занимавшая в то время должность редактора еженедельника "Женская судьба".



В том же 1929 г. "Союз украинок" (самая большая женская организация в Галичине, переименованная из "Женской общины", с резиденцией во Львове. Действовала до 1938 года, - Ред.) инициировал празднование Дня Матери и на Тернопольщине.



К проведению праздника охотно приобщались различные организации типа "Просвещения", "Пласта", "Родной школы", "Сокола" и т.д.



Фестивали, конференции, концерты "улетели" по всей Восточной Галиции. День Матери стал тем праздником, который приобретал все большую популярность и праздновался на всю мощь.

Но пришел 1939 год.

Советские власти запретили празднование Дня Матери. Во время Второй мировой войны и оккупации проукраинскими активистами были предприняты попытки возродить это знаковое и торжественное событие. В печати начали печататься статьи известных людей, лидеров мнений. Жена Олега Ольжича (украинский поэт, политический деятель, Ред.) Белецкая также не остается в стороне и пишет статью "В день матери" для "Украинского вестника" (Берлин, 31.05, 1942 год). А дальше последовали статьи одна за другой. Среди них: "Праздник матери" в "Васильковских известиях" за 30.05, в 1943 году), "В поклоне украинской матери" в "Холмской земле" за 07.05, 1944 и т.д. В статьях преимущественно рассказывалась история праздника, распространенного на весь мир и приводились примеры о необходимости празднования Дня Матери в Украине. Журнал "Краковские известия" в 1944 году предложил возобновить празднование Дня Матери 24.07 в День святой Ольги. Эта статья была перепечатана 03.04. в берлинских "Известиях" в 1944 году.

Проходило время.

И только в 1990 году под давлением многих общественных организаций (больше всего добавили сил - "Союз украинок"), Праздник матери наконец-то вернулся в нашу страну. Официально в Украине этот день мы отмечаем с 2000 во второе воскресенье мая.

Мы радостно и искренне поздравляем своих матерей и благодарим их за жизнь и опеку.

