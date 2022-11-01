День матери в Украине. Историческая справка
День матери – праздник, отмечаемый во многих странах мира. С Днем матери поздравляют дорогих мамочек в разных частях света в разные дни. В Украине этот прекрасный день мы отмечаем официально во второе воскресенье мая ежегодно с 2000 г.
1928 год
Благодаря Союзу украинок Канады впервые День Матери отпраздновали еще в далеком 1928 году в украинском обществе.
А уже на следующий год этот праздник пришел во Львов. Инициатором этого действа стала Кисилевска Елена (украинская писательница, журналистка, редактор и издатель, общественно-политическая и культурно-образовательная деятельница, - Ред.), занимавшая в то время должность редактора еженедельника "Женская судьба".
В том же 1929 г. "Союз украинок" (самая большая женская организация в Галичине, переименованная из "Женской общины", с резиденцией во Львове. Действовала до 1938 года, - Ред.) инициировал празднование Дня Матери и на Тернопольщине.
К проведению праздника охотно приобщались различные организации типа "Просвещения", "Пласта", "Родной школы", "Сокола" и т.д.
Фестивали, конференции, концерты "улетели" по всей Восточной Галиции. День Матери стал тем праздником, который приобретал все большую популярность и праздновался на всю мощь.
Но пришел 1939 год.
Советские власти запретили празднование Дня Матери. Во время Второй мировой войны и оккупации проукраинскими активистами были предприняты попытки возродить это знаковое и торжественное событие. В печати начали печататься статьи известных людей, лидеров мнений. Жена Олега Ольжича (украинский поэт, политический деятель, Ред.) Белецкая также не остается в стороне и пишет статью "В день матери" для "Украинского вестника" (Берлин, 31.05, 1942 год). А дальше последовали статьи одна за другой. Среди них: "Праздник матери" в "Васильковских известиях" за 30.05, в 1943 году), "В поклоне украинской матери" в "Холмской земле" за 07.05, 1944 и т.д. В статьях преимущественно рассказывалась история праздника, распространенного на весь мир и приводились примеры о необходимости празднования Дня Матери в Украине. Журнал "Краковские известия" в 1944 году предложил возобновить празднование Дня Матери 24.07 в День святой Ольги. Эта статья была перепечатана 03.04. в берлинских "Известиях" в 1944 году.
Проходило время.
И только в 1990 году под давлением многих общественных организаций (больше всего добавили сил - "Союз украинок"), Праздник матери наконец-то вернулся в нашу страну. Официально в Украине этот день мы отмечаем с 2000 во второе воскресенье мая.
Мы радостно и искренне поздравляем своих матерей и благодарим их за жизнь и опеку.
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