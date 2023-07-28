День крещения Киевской Руси – Украины: о чем следует помнить

"Установить в Украине День крещения Киевской Руси – Украины, который отмечать ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси", – говорится в принятом при Викторе Ющенко президентском указе №668/2008 за 25 июля 2008 года .

Эта памятная дата важна тем, что помогает не забывать важные вещи:

массовое распространение христианства в Восточной Европе началось с Украины, из Киева как основного духовного центра;

Украина - не просто составная часть европейской цивилизации, а еще со времен Средневековья воспринималась соседями одним из ведущих государств Европы, самостоятельной и самодостаточной.

Кроме политики и религии крещения Киевской Руси также касалось культуры, образования и науки. Именно после 988 года строятся храмы, монастыри, где действовали первые украинские академические и творческие объединения, учебные заведения, а еще развивается и распространяется письменность. К тому же благодаря христианству киевские монархи получили возможность на равных основаниях заключать браки с европейскими правителями.

Как на нас повлияло христианство

Безусловно, проникновение первых ростков веры Христовой на современные украинские земли имело место за много лет до князя Владимира Святославовича. Степной климат не отпугивал миссионеров, из которых прежде всего выделяются апостол Андрей и просветитель Кирилл, именем которого назван первый славянский алфавит. Население греческих городов-колоний Крыма и Северного Причерноморья имело целые епархии. Подтверждено наличие христиан и среди германских племен готов.

За три года до рождения внука новую веру приняла бабушка Владимирова, княгиня Ольга. Современный историк Дмитрий Гордиенко установил, что это произошло в ночь с 17 на 18 октября 957 в столице Византии Константинополе. Отец же Владимира Крестителя, князь-воин Святослав Храбрый не слишком увлекался религиозными убеждениями своей матери и византийских властителей, предпочитая традиционное славянское язычество.

Миниатюра "Возведение по велению Владимира деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств" из Радзивиловской рукописи, кон. XV век.

Восточная Римская империя (она Ромея или Византия) для Киевской Руси была основным политическим и экономическим партнером. Лично принимая господствующую в ней разновидность христианства – греческое православие – и Ольга, и Владимир руководствовались интересами государства. Таким образом, они становились своими при дворе византийских императоров, имели от них льготы и привилегии. А Владимир еще и смог жениться на сестре императора Василия Анне Багрянородной, что станет матерью князей-мучеников Бориса и Глеба, а также польской княгини Доброниги-Марии.

Князь Владимир Великий хорошо знал, как закончилась жизнь его деда, князя Игоря, казненного древлянами во время неудачной попытки повторного сбора дани, и его отца, князя Святослава, погибшего 34-летним в засаде, коварно устроенной ему византийским императором Иоанном I Ци. Одновременно избавиться от многих проблем снаружи и внутри Украины-Руси, укрепить собственное положение, повысить статус - все это Владимиру и его потомкам на киевском престоле позволило совершить христианство как официальная религия. После 988 года начинается подлинное единство покоренных Киевом племен, как и союзничество с ближайшим могущественным соседом и признание другими руководителями Европы и мира.

Где было первое крещение

Князь Владимир крестился в Корсуне, как в средневековье назывался Херсонес Таврический. Сегодня это территория временно оккупированного города Севастополя.

Первыми же крещенными его подданными стали киевляне.

"Потом же Владимир послал посланников своих по всему огороду, говоря: "Если не явится кто завтра на реке - богатый, или убогий, или старец, или раб, - то мне тот противником будет". И, это услышав, люди с радостью шли, радуясь, и говорили: "Если бы это не хорошо было, князь и бояре этого бы не приняли". А назавтра вышел Владимир с попами цесарицыными (византийскими – авт.) и корсунскими на Днепр. И сошлось людей без счета, и влезли они в воду, и стояли – те к шее, а другие – к груди. Дети же не отходили от берега, а другие младенцев держали. Взрослые же бродили [в воде], а попы, стоя, молитвы творили", - писал на этот счет летописец Нестор.

Оттуда же можно узнать и о старте храмостроения и книжной науки как о прямых последствиях крещения. Церкви ставились на местах бывших капищ.

"И начал он (Владимир – авт.) ставить по огородам церкви, и попов [наставлять], и людей на крещение приводить по всем огородам и селам. И, послав [мужей своих], стал он у знатных людей детей забирать и отдавать их на учение книжное", - говорится в летописи.

Кстати, часть краеведов считает, что крестили киевлян не в Днепре, а в его спокойном притоке Почайни. Или даже в закованной в подземный коллектор городской реке Крещатик, которая до сих пор течет по дну Крещатицкой долины. Отсюда, мол, и ее название – Крещатик (от "крестить").

Борьба с духовной оккупацией

Крещение Киевской Руси-Украины родило Киевскую митрополию, на которую со времен Андрея Боголюбского стали посягать князья Северо-Восточной Руси, а затем образовавшегося там при содействии Золотой Орды Московского царства. Воспользовавшись сначала падением Киева под ударом монголов, а затем захватом Константинополя (современный Стамбул) турками там создают отдельный духовный центр в виде Московской патриархии.

1686 украинское казацкое государство Гетманщину по так называемому Вечному миру поделили между собой по Днепру Московское царство и Речь Посполитая. В том же году, вопреки церковным канонам, Киевскую митрополию силой присоединили к Московской патриархии.

Уже в наше время, в 2018 году, Синод Вселенского Патриархата отменил благословение 1686 в поддержку захвата Московской патриархией Киевской митрополии и начал восстановление ее полной самостоятельности. Процесс завершился через год, в 2019-м, когда вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Киевская митролия с тех пор Москве не подчиняется.

Фото: president.gov.ua

Впрочем, события Средневековья не дают покоя тому, кто живет по средневековым правилам в ХХІ в. Несколько лет назад в противовес киевскому памятнику князю Владимиру Путин открыл что-то похожее на его московскую копию. Тоже с крестом в правой руке, но не над Днепром, а при въезде в Кремль.

При этом киевский Владимир в левой руке держит снятую с головы шапку. В знак смирения перед Богом.

Московский Владимир стоит в не снятой шапке. В левой руке у него меч.