День крещения Киевской Руси – Украины и украинской государственности: история праздников

Об этом сообщает Еспресо.



Этот день официально называется День крещения Киевской Руси – Украины. Он был основан указом третьего президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года.

Дата выбрана не случайно. По преданию именно в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить народ Руси. Кстати, точная дата крещения так и не установлена, ее отметили только вероятно. Это 14 августа (по старому стилю) 988 года.

История крещения Киевской Руси

В то время обращение к христианской вере было привычной практикой поведения Византии с воинственными кочевниками. Подобную практику решили применить к Киевской Руси. Для этого Константинопольский патриарх Фотий I отправил в Киев послов.

Источники утверждают, что в это время были крещены князья Аскольд и Дир с боярами. Однако другие источники свидетельствуют, что первое крещение на Руси произошло при Василии I и патриархе Игнатии.

Так, первым правителем Киевской Руси, принявшим христианство, была бабушка Владимира Великого, княгиня Ольга. Считается также, что Владимир решил крестить Русь по политическим мотивам, стремясь тем самым объединить враждующие племена и укрепить власть.

В "Повести временных лет" упоминается "испытание вер", происходившее перед крещением. Киевскому князю предлагали принять ислам и иудаизм, но остановился на христианстве. Владимир принял крещение в Херсонесе и взял имя Василий. Также он женился на византийской принцессе Анне.

В свою очередь, массовое крещение жителей Руси состоялось в Днепре. В то же время, его поддержали не все. Тех, кто не согласен, изменить веру приходилось уговаривать, иногда это делали с помощью оружия.

День украинской государственности

Сегодня, 28 июля 2022 года, Украина впервые отмечает новый государственный праздник – День украинской государственности. О его начале украинский президент Владимир Зеленский объявил год назад, 24 августа 2021 года, в день празднования 30-летия независимости Украины.

Выступая с речью на Майдане Незалежности, Зеленский в прямом эфире подписал указ "О Дне украинской государственности". Этот документ начинает традицию отмечать новый праздник ежегодно 28 июля – в День крещения Киевской Руси – Украины.

В указе президента говорится, что история украинской государственности уходит своими корнями "времен основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого". Именно он, приняв в 988 году христианство, "свидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси".

Наследниками Киевского государства тех времен Украина считает:

Галицко-Волынское княжество,

Украинское казачье государство,

Украинская Народная Республика,

Западноукраинская Народная Республика,

Украинское Государство,

Карпатскую Украину

современную независимую Украину.

В указе также отмечено, что День украинской государственности Украина отмечает, руководствуясь Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, который был одобрен 1 декабря 1991 всенародным голосованием.

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