День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан

Об этом в эфире Еспресо рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" и военный авиатор Геннадий Хазан.

Он прокомментировал информацию о подготовке украинских летчиков на F-16.

"Это комплексная программа, когда наши пилоты будут готовы, пройдут обучение, будет передана авиатехника. За это время будут подготовлены места базирования и обслуживания этих самолетов. Это значит, что день, когда Украине передадут боевую авиацию, наступит. То время, когда Украине передадут самолеты – не только истребители, но и могут быть ударные самолеты, – приближается", - сказал Хазан.

По его мнению, самолеты будут неновыми, но оружие будет модернизировано под современные требования.

"Это будет означать, что мы последовательно идем к тому, чтобы иметь возможности и иметь чем дать нашим небратьям и несестрам в рожу так, чтобы у них там все полетело по стенам. Выделяются определенные люди, средства и материальное обеспечение и 6 месяцев – это достаточно много времени, чтобы все подготовить", - подытожил авиатор.