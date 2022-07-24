День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан
Приближается время, когда Запад передаст Украине боевую авиацию – это могут быть истребители и ударные самолеты
Об этом в эфире Еспресо рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" и военный авиатор Геннадий Хазан.
Он прокомментировал информацию о подготовке украинских летчиков на F-16.
"Это комплексная программа, когда наши пилоты будут готовы, пройдут обучение, будет передана авиатехника. За это время будут подготовлены места базирования и обслуживания этих самолетов. Это значит, что день, когда Украине передадут боевую авиацию, наступит. То время, когда Украине передадут самолеты – не только истребители, но и могут быть ударные самолеты, – приближается", - сказал Хазан.
По его мнению, самолеты будут неновыми, но оружие будет модернизировано под современные требования.
"Это будет означать, что мы последовательно идем к тому, чтобы иметь возможности и иметь чем дать нашим небратьям и несестрам в рожу так, чтобы у них там все полетело по стенам. Выделяются определенные люди, средства и материальное обеспечение и 6 месяцев – это достаточно много времени, чтобы все подготовить", - подытожил авиатор.
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