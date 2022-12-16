День, когда беларусы перейдут границу Украины, будет последним для независимости Беларуси, - генерал-майор СБУ Ягун
Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, считает: если беларусы примут участие в войне, то последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси будет уничтожен
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Генерал-майор СБУ дал комментарий по поводу того, кто сегодня работает с беларусской армией и населением в вопросах мобилизации и убеждает участвовать в войне против Украины.
"К сожалению, там работает Россия. По нашей информации, беларусская армия в своем большинстве воевать не хочет и качество этой военной беларусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если беларусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко, последний клочок его самостоятельности и независимости от России будет уничтожен. И Лукашенко это также понимает. То есть в тот день, когда беларусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то, может быть, в конце января или начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет в ближайшее время такое явление, как независимость Беларуси", - подчеркнул экс-замглавы СБУ.
Виктор Ягун отметил, что однозначно беларусы пойдут первыми рядами. Если они не сдадутся в плен, соответственно будут уничтожены. И тот клочок шанса, который мог бы защитить Беларусь как независимое государство, просто будет уничтожен.
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