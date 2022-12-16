Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Генерал-майор СБУ дал комментарий по поводу того, кто сегодня работает с беларусской армией и населением в вопросах мобилизации и убеждает участвовать в войне против Украины.



"К сожалению, там работает Россия. По нашей информации, беларусская армия в своем большинстве воевать не хочет и качество этой военной беларусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если беларусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко, последний клочок его самостоятельности и независимости от России будет уничтожен. И Лукашенко это также понимает. То есть в тот день, когда беларусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то, может быть, в конце января или начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет в ближайшее время такое явление, как независимость Беларуси", - подчеркнул экс-замглавы СБУ.



Виктор Ягун отметил, что однозначно беларусы пойдут первыми рядами. Если они не сдадутся в плен, соответственно будут уничтожены. И тот клочок шанса, который мог бы защитить Беларусь как независимое государство, просто будет уничтожен.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси.

Также британская разведка оценила возможность нового наступления на Север Украины.

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