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День идей в Одессе посвятили вопросам возрождения украинского бизнеса

25 июля, 2023 вторник
17:18
Одесса

Темы возрождения украинского бизнеса и предпринимательской идентичности были в фокусе обсуждения Дня идей, который состоялся 22 июля в Одессе

С 2017 года в Одессе проводился Фестиваль Идей. Из-за ситуации с безопасностью Аспен Институт Киев и Импакт Хаб Одесса в лице его соучредителя Егора Гребенникова нашли новый формат проведения события — серию однодневных мероприятий в трех городах Украины.

В июле 2023 года День идей прошел в Ривне, Днепре и Одессе.

Еспресо – информационный партнер мероприятий.

"Идеи имеют наибольшую ценность, когда они трансформируются в действия и приносят реальные изменения. Мы верим, что предприниматели — самые эффективные агенты перемен. Привлекая их мы сможем достичь развития общества достойной жизни", - отметила исполнительный директор Аспен Института Киев Юлия Тычковская.

"Мы стремимся, чтобы участники взаимообогатились новыми идеями, а также смогли найти ответы на актуальные вызовы настоящего. Кроме того, мы стремимся к более широкому распространению этих идей для развития нашей страны", - комментирует соучредитель "Импакт Хаба Одесса" Егор Гребенников.

Спикеры первой панельной дискуссии в Одессе проанализировали вызовы, стоящие перед украинским бизнесом на пути к возрождению с разных перспектив: предпринимателей, потенциальных инвесторов, риск-менеджмента.

Среди наиболее значимых вызовов спикеры отметили недостаточный уровень взаимодействия бизнеса и государства, низкий уровень инвестиций, защищенность условий ведения бизнеса.

Участие в дискуссии приняли: Ирина Горова (СЭО и владелица POMITNI), Кирилл Криволап (директор Центра экономического восстановления), Алексей Соболев (заместитель министра экономики Украины), Дмитрий Стрижов (основатель охранного холдинга SHERIFF).
Обсуждение модерировал директор программного развития "Аспен Института Киев" Денис Полтавец.

Второе обсуждение касалось особенностей предпринимательства в Одессе.

Спикеры говорили о роли бизнеса в развитии города и его имиджа, обсудили стереотип "типичного одесского предпринимателя" и как этому противодействовать.

В дискуссии приняли участие Екатерина Балютова (СЭО "Марин контейнер Сервис"), Александр Бабич (историк, экскурсовод, волонтер), Дмитрий Казавчинский (соучредитель и владелец GMT Group). Модерировала обсуждение Марина Гончаренко, директор America House Odesa.

Запись дискуссий Дня идей в Одессе также доступна на YouTube.

"Аспен Институт Киев" — украинский внепартийный общественный союз, поддерживающий становление ценностноориентированного лидерства. Входит в международную сеть партнеров "Аспен Института" (США).

Impact Hub Odessa – часть глобального сообщества Impact Hub. Один из фокусов деятельности "Импакт Хаба Одесса" – поддержка социального предпринимательства.

Общество
образование
Одещина
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