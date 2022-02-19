День государственного герба Украины: в Одессе курсанты выстроились в фигуру Тризуба возле Дюка

Мероприятие начали с минуты молчания и почтили память погибших за Украину, рассказывает Оdessa online .



Затем курсанты, выстроившиеся в форму Тризуба, подняли синие и желтые листья над головой.



"Какая бы ни была патриотическая мера, она однозначно сейчас будет важна. Это поддержка боевого духа.



Мы показываем, что мы являемся украинцами и мы на своей земле и помним свою историю", - сказала руководитель областного центра патриотического воспитания Наталья Михайленко.









































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