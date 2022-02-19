День государственного герба Украины: в Одессе курсанты выстроились в фигуру Тризуба возле Дюка
19 февраля 2022 года, на ежегодный День государственного герба Украины, возле памятника Дюка де Ришелье собрались курсанты Одесского университета МВД, военной академии и института ВМС
Мероприятие начали с минуты молчания и почтили память погибших за Украину, рассказывает Оdessa online .
Затем курсанты, выстроившиеся в форму Тризуба, подняли синие и желтые листья над головой.
"Какая бы ни была патриотическая мера, она однозначно сейчас будет важна. Это поддержка боевого духа.
Мы показываем, что мы являемся украинцами и мы на своей земле и помним свою историю", - сказала руководитель областного центра патриотического воспитания Наталья Михайленко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное