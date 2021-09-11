День города в Виннице: "Бумбокс", Go_А, парад литературных героев, классическая и народная музыка, спортивные соревнования, уличная еда

Торжественная церемония открытия праздника состоялась в 14:00 на Майдане Независимости. Там началось выступление симфонического оркестра Винницкой областной филармонии им. М. Леонтовича "Арката", а также гостей из Киева: мужского вокального секстета ManSound и женского оркестра Queens Orchestra, передает Еспресо.TV .



Cеред новинок праздника - проект "Винницкие вдохновители". На Майдане Независимости профессиональные актеры в образе известных исторических фигур (Михаил Коцюбинский, Григорий Артынов, Натан Альтман и Николай Пирогов) будут общаться с жителями и гостями города.



Также здесь обустроят тематические пространственные инсталляции, фотозоны и выставки. У фонтана "Ракушка" состоится художественный пленэр "В кругу друзей", где винницкие художники и преподаватели кафедры изобразительного искусства ВГПУ проведут мастер-классы для взрослых и детей.



Также здесь разместится VИИ-й Фестиваль VinBookFest, где всех книголюбов ждет палитра издательств и книжных магазинов, автограф-сессии, интерактивы, фотосессии и флешмобы, парад литературных героев, приводит подробности винницкий портал Vежа .



На площади Ливерпуль в 14:30 стартует художественно-образовательный фестиваль "Водограй» "от ВГПУ им. М. Коцюбинского. Здесь будут действовать фотозоны, интерактивные локации, мастер - классы, выступят коллективы города.



Улица Соборная традиционно превратится в пешеходную зону. Там будут представлены видения Стратегии "Винница 3.0".



Также на главной улице города пройдет фестиваль спорта. Здесь всех приглашать познакомиться со спортивными школами города, воспитанники которых продемонстрируют выступления по художественной гимнастике, спортивной акробатике и чирлидинга, будет и товарищеская встреча по тхэквондо.



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На площади Европейской винничан будут приветствовать Академический городской камерный хор им.В.Газинського, образцовая городская мастерская эстрадного искусства "Звездная мечта" и группа Sunrise. Концерт состоится в рамках проекту Rock-N-Choir. А в 20:00 все желающие смогут посетить «Кинодворика» и посмотреть киноленту под открытым небом.



Локация "Песня воды и пламени", посвященная 170-й годовщине основания профессиональной пожарной службы в Виннице, расположится возле Башни Артинова, которая в то время служила пожарной каланчой и наблюдательным пунктом для пожарных.



На Майдане Небесной Сотни пройдет фестиваль народного творчества общества "благословен и едины". Здесь выступят ведущие фольклорные коллективы, будут действовать выставки декоративно-прикладного искусства, тематические фотозоне и мастер-классы.



В Центральном парке им. М. Леонтовича, у Летнего театра, в 14.30 начнется фестиваль-конкурс современного танца Dance HUB. Его участниками станут ведущие танцевальные коллективы, а известные хореографы проведут танцевальные мастер-классы.



На стадионе пройдет "турнир по силе удара", а на площади "Водограй" пройдет фестиваль уличной еды Vinnytsia Food Fest.



Завершится празднование Дня рождения Виннице на площади Василия Стуса, где в 19:00 стартует концертная программа с участием группы Go_А, Артема Пивоварова и группы "Бумбокс". Ведущие мероприятия - Ольга Цибульская и Владимир Такудис.





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