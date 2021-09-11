День города в Днепре: "Без ограничений", диджеи, регата, авиационное и лазерное шоу
Сегодня, 11 сентября 2021 года, днепряне празднуют двести сорок пятый день своего города
Горожан и гостей ждут грандиозные культурно-художественные и развлекательные события, передает Еспресо.TV .
Как пишет Наш город, всех желающих присоединиться приглашают на следующие события:
15:00 - в парке Сагайдак начнется рок-фестиваль Dnipro - Rock - 2021.
15:00 - на Фестивальном причале начнется праздничная концертная программа с участием звезд украинской эстрады и мировых знаменитостей. Откроет концерт один из самых известных диджеев Украины, в прошлом днепрянин, а ныне киевлянин, один из первых в Украине создателей электронной музыки в стиле drum'n'bass - DJ Tapolsky.
Порадуют выступлением группы "Без ограничений" и обладатели премии Грэмми DAGAMBA. На Фестивальном причале выступит также французский диджей Joachim Garraud.
С 17:00 до 22:00 на площади имени Тараса Шевченко пройдет концерт классической музыки. В мероприятии примут участие лучшие духовые и камерные оркестры Днепра и Украины.
С 17:00 на площади Героев Майдана пройдет выставка тюнингованных автомобилей Dnepr Fast Cars. В мероприятии примут участие около 50 уникальных автомобилей.
В 18:00 на Фестивальном причале над акваторией Днепра пройдет авиашоу. В небо поднимутся 10 самолетов.
С 18:00 пройдет праздничная регата в акватории у Фестивального причала.
С 21:45 до 22:00 в акватории Днепра пройдет уникальное огненное и лазерное шоу. Будут задействованы, в частности, трубы заводов на левом берегу, что создаст невероятное по своим масштабам постиндустриальное представление.
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