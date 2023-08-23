День флага в Киеве в объективе Еспресо: фоторепортаж Виктории Руденко

23 августа, ежегодно с 2004 года, в Украине чествуют один из трех главных государственных символов – сине-желтый флаг. На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Леонида Кучмы №987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины".

Этот указ дополнил своим указом №602/2009 президент Виктор Ющенко, введя церемонию поднятия флага Украины в День государственного флага Украины и во время других государственных праздников и проведения общегосударственных мероприятий.

До этого День государственного флага Украины праздновали только в Киеве на муниципальном уровне. Однако столица отмечала этот праздник 24 июля, поскольку в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над киевской мэрией.

Корреспондентка Еспресо сообщила, что в этом году в День государственного флага Украины у монумента "Батьківщина-Мати" было не много людей.

Кроме того, близко к монументу посетителей не подпускали правоохранители. По словам Виктории, во время прогулки создавалось впечатление, что это обычный день. О празднике напоминали люди, которые ходили с флагами или одетые в желто-синие наряды.

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

На Крещатике проходит выставка уничтоженной техники окупантов. В частности, там можно увидеть обломки ракет и дронов, которыми Россия атаковала Украину. Кроме того, на Крещатике выставили сожженные российские танки и другие машины, но близко людей не подпускают правоохранители.

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко

Фото: Виктория Руденко