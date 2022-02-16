День единения: Зеленский призвал украинцев присоединяться к флешмобу #UAвместе в соцсетях
Президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсетях флешмоб #UAвместе и призвал пользователей участвовать в инициативе
Об этом Зеленский написал в Facebook.
"Вместе отмечаем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день - наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или " Шахтер", а вместе - за Украину. Кто отмечает Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе - верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе - творят Украину не словами, а делами! Харьков и Херсон, Запорожье и Закарпатье. Хмельницкий и Кропивницкий. Одесса и Николаев. Ровно и Файне. Житомир, Сумы, Полтава. Франик и Марик. Волыняне и винничане. Чернигов, Черкассы и Черновцы, Львов и Луганск, Днепр и Донецк. Кривой Рог и Крым. УКРАИНА! ВМЕСТЕ! И НАВСЕГДА! Сегодня, в День единения, в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Еще не умерла Украина...". мы запускаем челлендж", - написал Зеленский.
Чтобы принять участие во флешмобе, нужно сделать фото или записать видео с флагом Украины и опубликовать в соцсетях с хештегом #UA. В сообщении президент призвал пользователей отмечать людей, которым они желают передать челлендж.
Сам Зеленский опубликовал фото со своей женой Еленой и флагом Украины.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский издал указ, согласно которому 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения .
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